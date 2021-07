Hospital de Taquari abre central para clientes de convênios

O Hospital São José, de Taquari, lançou uma central para atendimento de convênios. O serviço serve para consultas e procedimentos eletivos na instituição.

O novo espaço físico está localizado na antiga entrada do hospital, na rua Marechal Deodoro, 1390, em frente à Lagoa Armênia. "Desde que eu cheguei comentava com o prefeito sobre a ideia de termos uma central de convênios, para atender Taquari, bem como os municípios aqui da região. O objetivo principal desse espaço é oferecer pequenos atendimentos eletivos, que é feito através de consulta, oferecendo serviços médicos a pacientes privados e de convênios, com agilidade e resolubilidade", destacou o diretor administrativo do Hospital, Élcio Callegaro.

O prefeito André Brito afirmou, ainda, que serão reformados os quarto do hospital e será colocada em uso em uso a segunda sala cirúrgico. Para isso, o município vai investir mais de um R$ 1 milhão.