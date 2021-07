Santa Clara do Sul terá seu primeiro roteiro turístico

O pequeno município de Santa Clara do Sul, no Vale do Taquari, caminha para também se tornar referência na área do turismo. E uma das ações é a criação do primeiro roteiro turístico, que fará parte de um projeto maior, composto por circuitos de caminhadas, trilhas, cicloturismo e demais rotas voltadas ao turismo religioso, cultural, gastronômico, esportivo e de ecoturismo, intitulado "Caminhos de Santa Clara".

Os turistas que vierem a Santa Clara do Sul iniciarão o passeio com um breve registro no pórtico de entrada do município, partindo para experiências relacionadas às sensações, cheiros, sabores, belezas naturais e contato com o interior. A ideia é incluir neste roteiro a passagem por restaurantes, floriculturas, vinícolas e atrativos turísticos da cidade, como a igreja São Francisco Xavier.

O projeto está dividido em quatro etapas, que incluem o mapeamento, mentoria, preparo dos empreendedores para receber os visitantes e comercialização do roteiro. A previsão é iniciar os testes internos de visitação no fim do ano. Para isso, o governo municipal contratou uma empresa especializada para qualificar os empreendedores e estabelecimentos já confirmados no roteiro, ao longo do segundo semestre. Além disso, estão previstos subsídios para qualificar os demais empreendimentos e cidadãos santa-clarenses interessados em investir no turismo como fonte de negócio.

Segundo a coordenadora do Departamento Municipal de Economia e Turismo, Daiana Jung, o município está avançando no setor, com investimentos em infraestrutura e qualificação para bem receber os turistas, tanto por parte do governo municipal quanto dos empreendedores locais, que já estão participando de mentorias para adaptar e qualificar seus estabelecimentos. "Nosso objetivo é proporcionar uma experiência única para os visitantes, como um município referência em acolhimento e no despertar de sensações", salienta. A ideia do município é se tornar uma referência na região para poder receber visitantes.