Estudo detalha quais são os principais potenciais da cidade de Estância Velha

A cidade de Estância Velha, no Vale do Sinos, aderiu ao programa Cidade Empreendedora do Sebrae RS em abril deste ano e, como ponto de partida, foi realizado um diagnóstico para adoção de políticas de desenvolvimento e de incentivo ao empreendedorismo. O trabalho, elaborado pela economista Patrícia Palermo, apontou vários aspectos favoráveis ao crescimento da cidade, entre os quais população em expansão, perfil demográfico favorável, bom nível de emprego formal, assimilação do jovem no mercado de trabalho, potencial de consumo relevante e o fato de ser um município pró-empreendedor.

O estudo mostrou, por exemplo, que em Estância Velha a população adulta jovem representa 32,4% e que o número de adultos cresceu 49% de 2000 a 2019, bem acima da média estadual que foi de 15,4% no período. A economista salientou que uma população grande de adultos tem impacto positivo sobre a capacidade produtiva do município, o potencial de consumo e a atratividade de novos negócios.

No entanto, no período de 2000 a 2018, o crescimento do PIB municipal - de R$ 1,46 bilhão - foi de 64,3%, abaixo da média estadual de 89,6% devido principalmente à elevada participação da indústria na economia local, mais sensível às dificuldades enfrentadas pelo setor coureiro-calçadista. Contudo, o potencial de consumo do município é considerado bastante atrativo.

As classes A e B respondem por quase 30% dos domicílios e mais da metade do potencial de consumo, ficando em 42º lugar no Estado. O desafio é fazer com que o comércio e os serviços locais absorvam ainda mais esse potencial de consumo. Para dar mais dinamismo à economia do município, uma das alternativas é incentivar o ambiente empreendedor.

A empregabilidade em Estância Velha está bastante vinculada a um setor específico, o que aumenta a vulnerabilidade do município a crises setoriais, mas essa dependência é menor do que em outras localidades da região. O trabalho aponta ainda que as compras públicas municipais podem funcionar como um bom instrumento de dinamização da economia local desde que apoiadas em pilares de eficiência e melhoria continuada.