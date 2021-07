Falha põe em risco 4,5 mil doses de vacinas da Covid-19 em São Leopoldo

A prefeitura de São Leopoldo emitiu um comunicado nesta quarta-feira (30) em que afirma ter constatado uma falha técnica em um dos novos refrigeradores da rede frio da Vigilância em Saúde. O evento ocorreu no domingo (27), ocasionando alteração na temperatura do armazenamento do equipamento, que foi adquirido em abril. Nele estavam armazenadas 4.500 doses de vacina contra a Covid-19.

abrir o ginásio municipal para vacinação Consultada, a prefeitura não quis informar quais imunizantes estavam armazenados nesse refrigerador. O município recebeu, na sexta-feira, uma remessa de 5.539 doses, sendo 1.255 da Janssen, 2.784 da Pfizer e 1.410 da Coronavac, além de

A secretaria de Saúde notificou a Vigilância Estadual de Saúde do fato ocorrido e solicitou a análise do estoque sobre sua utilização ou reposição. O Estado averigua junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e fabricantes se os imunizantes podem ter sofrido alguma alteração. Enquanto isso, esta parcela do estoque ficará bloqueada para uso.

Foi solicitada à empresa fornecedora do equipamento a manutenção e averiguação do ocorrido. O relatório técnico extraído nesta quarta-feira indicou uma oscilação de temperatura a partir das 17h40 do domingo até as 8h da manhã de segunda-feira (28).

A empresa já manifestou que houve um problema técnico com um dos equipamentos, com a queima do nobreak e alteração na regulagem da mesma. O equipamento adquirido no início deste ano para a campanha de vacinação da Covid possui alarme de alteração e sistema de notificação nos celulares da equipe da rede de frio, o que não ocorreu por falha técnica do produto.

A prefeitura está tomando todas as medidas cabíveis em relação a situação, e para além da manutenção obrigatória pela cláusula de garantia do equipamento, irá mover ação judicial caso se efetivem danos ao erário público e a população de São Leopoldo. A Vigilância Estadual deve divulgar, nos próximos dias, se o lote poderá ser usado ou não.