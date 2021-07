Hospital de Lajeado decide fechar ala da UTI pediátrica

O Hospital Bruno Born, de Lajeado, anunciou que os atendimentos de UTI pediátrica a partir de julho estão suspensos. A notícia pegou de surpresa a região do Vale do Taquari, afinal, a instituição é referência para esse tipo de tratamento. O motivo principal seria a falta de profissionais para atuar na cidade e a impossibilidade de manter o atendimento junto ao espaço neonatal.

Em comunicado, a direção do hospital fez uma linha do tempo para explicar o motivo da decisão, anunciada nesta quarta-feira (30). Em nota, a instituição afirmou que, "considerando que as autoridades públicas de saúde local e estadual já foram comunicadas de mudanças no setor, o serviço de UTI Pediátrica não estará mais disponível no hospital a partir do dia 30/06/2021. Para eventuais demandas internas foi criado um fluxo de atendimento", segundo o comunicado.

As mudanças ditas pelo hospital se tratam de uma mudança, promovida em 2010 pelo Ministério da Saúde, em que previa a separação da UTI pediátrica da UTI Neonatal. A resolução trazia o regramento de que o atendimento poderia ser feito numa mesma sala, porém havendo separação física entre os ambientes. Após isso, entrou em vigor a rede da criança no Estado, em que existia a necessidade de se ter ambulatório para gestantes de alto risco, UTIs, ambulatório de egresso, entre outros. Esse programa foi implantado no Hospital Estrela.

Após uma mobilização da cidade para evitar o possível fechamento da UTI, por volta de 2014, o então governador Tarso Genro chama o HBB para negociar a permanência da UTI Pediátrica. Isso ocorre um pouco antes do início da gestão do governador José Ivo Sartori. O Hospital Bruno Born assina com o Estado convênio para construção de um UTI Ped com 10 leitos (sendo sete para SUS e três para convênios). O valor do convênio, na época, era de R$ 2,79 milhões para construção. Com o início do governo Sartori, em 2015, foram prorrogados por 12 meses todos os convênios.

No entanto, em 2016, esse contrato de convênio, segundo o hospital, foi extinto "sem nenhuma explicação". Um ano depois, o hospital se reuniu com o Estado para afirmar que não dispunha de estrutura física e de mão de obra técnica suficiente para viabilizar a separação física entre os ambientes de UTI Pediátrica e Neonatal. Com isso, a solução foi transformar três leitos pediátricos em neonatal e criar um UTI mista. Os hospitais de Teutônia e Arroio do Meio seriam consultados sobre a possibilidade de implantarem leitos de UTI pediátrica;

Nos últimos meses, o Hospital Bruno Born tem enfrenta a indisponibilidade quantitativa de profissionais médicos neonatalogistas e pediatras que se propõem a continuar prestando serviço de assistência em UTI Mista. Para não correr o risco de fechamento das duas unidades, optou-se pelo fechamento dos leitos pediátricos da UTI Mista, que passam a ser exclusivamente para atendimento neonatal. Com isso, ainda não há definição sobre onde as crianças serão atendidas.

Em nota, a secretaria estadual da Saúde afirmou que, junto aos hospitais gaúchos, tem trabalhado para a reorganização destas estruturas e sua adequação à nova legislação. O Hospital Bruno Born de Lajeado ainda funcionava de forma mista. Com isso, busca organizar e abrir novos leitos de UTI neonatal e pediátrica considerando as necessidades e referências para este atendimento na macrorregião dos Vales. Nessa perspectiva, novos leitos serão criados nos municípios de Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul.