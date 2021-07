Arroio do Meio e Encantado travam debate sobre praça de pedágio

Uma polêmica envolvendo os municípios de Arroio do Meio e Encantado tem sido discutida com intermediação do governo do Estado. O motivo é a possível transferência da praça de pedágio, hoje na ERS-130, em Encantado, para outro local. A possibilidade maior é de que, se houver essa mudança, o município de Arroio do Meio seja o destino.

A Associação Comercial e Industrial de Encantado (ACI-E), em encontro com o secretário estadual Extraordinário de Parcerias, Leonardo Busatto, para reforçar sua posição contrária à permanência da praça de pedágio no bairro Palmas. A presidente da associação, Maria Cristina Castoldi, cobrou do Estado a retirada, a partir do plano de concessões divulgado em junho. "O sentimento é de indignação e de injustiça. Nós estamos contribuindo com o pedágio há 23 anos e isso vem nos gerando prejuízos imensuráveis, tanto econômico, quanto social. Deixamos de ser competitivos e não tivemos melhorias nas rodovias", afirmou.

A presidente da Associação entende que um local mais apropriado deva ser encontrado para a instalação do local de cobrança. "Não queremos transferir essa dificuldade para outro município por mais 30 anos, mas temos a certeza de uma coisa: a nossa parte já contribuímos", ponderou.

Por outro lado, o prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel, esteve em Porto Alegre para reforçar o pedido contra a instalação do pedágio no município. O ofício foi entregue ao diretor de Concessões e Parcerias Público Privadas, Rafael Ramos.

Na ocasião o prefeito manifestou o seu descontentamento e preocupação com a possibilidade de transferência da praça de pedágio de Encantado para Arroio do Meio, alteração que dividiria a localidade de Palmas do lado arroio-meense. "É preciso considerar que há vários empreendimentos nesta localidade e que a praça impactaria diretamente no deslocamento dos trabalhadores que residem em outros bairros, ou que lá residem e possuem empregos em outras áreas da cidade", afirmou.

Bruxel ressalta ainda que, se não houver articulação ou pressão política, o pedágio virá para Arroio do Meio. "Se fizermos uma pressão forte e conseguirmos convencer o Estado, há grandes chances de a praça de pedágio permanecer onde está", disse. Além disso, o chefe do Executivo aproveitou a oportunidade para pleitear investimentos imediatos entre Arroio do Meio e Lajeado, para oferecer boas condições de trafegabilidade.