Igrejinha vai aceitar pagamento de guias municipais por Pix

O município de Igrejinha passará a aceitar o Pix para pagamentos de qualquer guia, através de um QRcode. A medida vai representar uma economia de aproximadamente um terço dos custos bancários para emissão do documento. O serviço permite o recebimento de impostos e estará disponível para a população de Igrejinha ainda no decorrer desta semana, após a realização dos testes de funcionamento.

Segundo o secretário de Finanças de Igrejinha, César Horlle, o novo método de pagamento irá facilitar a vida do contribuinte. "Além de ser instantâneo, em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia, ele é prático, rápido e seguro. Aceitar o pagamento de guias com esta tecnologia reduzirá os custos de geração do documento, que passa de R$ 2,64 para R$ 1,67", enfatiza o secretário.