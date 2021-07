Hospital de Gravataí vai receber médicos residentes da Unisinos

A Santa Casa de Misericórdia e Unisinos firmaram parceria para levar grupo de médicos residentes da universidade ao hospital Dom João Becker, de Gravataí. Com isso, o hospital irá ampliar a assistência e atender ainda mais gravataienses, principalmente nas especialidades de medicina intensiva (UTI) e cirurgia geral.

O hospital deve começar a receber os novos médicos no início de 2022. Eles irão atender, principalmente, pacientes do SUS. O objetivo é de estabelecer a integração das atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência, em áreas onde se desenvolvem os programas da Unisinos.

A universidade irá oferecer equipes de residência ao longo dos próximos três anos, agregando mais médicos a cada ano. "Ao fim desse período, teremos um grupo bem robusto de médicos, oriundos da parceria. A Unisinos conta com docentes de reconhecida qualificação que vão também colocar seus conhecimentos a serviço dos pacientes de nosso hospital", afirma o diretor médico do Dom João Becker, Fernando Issa.

Além de intensivistas e cirurgiões, residentes de outras especialidades devem se integrar ao corpo clínico do hospital. "Tanto a Unisinos, quanto a Santa Casa tem o compromisso de atender a sociedade, e nós iremos atuar junto às necessidades locais. Essa parceria vai durar por longos anos", afirma o coordenador do curso de medicina, Luciano Diogo. De acordo com ele, a chegada de residentes em clínica médica, ginecologia e obstetrícia também já pode ser vislumbrada no médio prazo.

Outra característica que o professor destaca no modelo de ensino adotado em todos os níveis na Unisinos (desde a graduação até a residência médica) é o entendimento do sistema de saúde, seja ele SUS ou complementar. Segundo a universidade, isso favorece e agiliza a adoção de protocolos de atendimento.