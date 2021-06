Obra de loteamento irregular é paralisada pela Justiça em Canoas

A partir das vistorias realizadas pela equipe de Fiscalização da secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, foi identificado um loteamento irregular de terras urbanas, que já estava no início das obras de fundação, sem aprovação e licenciamento das autoridades competentes de Canoas. Diante do fato, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) ingressou com Ação Civil Pública para embargar totalmente a prática constatada, em defesa ao cumprimento das políticas urbanas. A 3ª Vara Cível da Comarca de Canoas suspendeu imediatamente as obras no local, que fica na rua Elisabeth Maria Finkler, bairro Mato Grande.

De acordo com os procuradores públicos envolvidos na ação, esse tipo de conduta resulta em muitos transtornos para os habitantes da cidade, que compram lotes irregulares e, devido ao processo clandestino, acabam sem infraestrutura, vivendo em situações precárias e carência dos serviços públicos. "A prefeitura não pode ficar omissa diante de casos como este. A venda irregular de lotes para terceiros resulta em inestimáveis prejuízos ao ordenamento do solo na cidade", alerta o procurador, Cesar Augustus Collaziol Palma.