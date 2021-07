Santa Maria autoriza o retorno das aulas presenciais

As escolas da rede municipal de ensino de Santa Maria estão liberadas para retomar as atividades presenciais, a partir do modelo híbrido. Algumas instituições de ensino da rede já fizeram o acolhimento dos estudantes e passaram ou passam pelo período de adaptação. Entre os gestores, é unânime que cada vez mais, pais e responsáveis buscam as escolas para o regresso dos alunos para as atividades presenciais.

A prefeitura organizou novas diretrizes sobre o retorno das atividades presenciais, a partir do modelo híbrido. Essas normativas serão apresentadas em Decreto Municipal, que será publicado nos próximos dias.

A secretária municipal de Educação, Lúcia Madruga, diz entender que o papel da mantenedora é atender às exigências legais e providenciar meios para a segurança de estudantes, professores e demais servidores no retorno presencial. A titular da pasta salienta que as normas são necessárias para alinhar a conduta e proporcionar ações coerentes de todos diante da complexidade do momento.

"Como sempre o fizemos, desde o início da pandemia, manteremos o diálogo com a categoria dos professores. Entendemos a legitimidade da greve ambiental e seu direito garantido por lei. Mas, no momento, temos clareza sobre a necessidade do retorno de nossos estudantes à escola. É nosso dever garantir o seu direito à educação e à aprendizagem", destaca Lúcia.