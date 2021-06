Empresa troca 19 mil hidrômetros em bairros de Alvorada

A Ambiental Metrosul está substituindo 19 mil hidrômetros em residências de Alvorada. A troca acontece nos bairros Jardim Algarve, Centro, Porto Verde, Americana, Jardim Alvorada, Umbu, Vila Elsa, Jardim Aparecida e Terra Nova, em imóveis que têm o equipamento com validade vencida, próxima de expirar ou, ainda, com avarias em função das condições de conservação.

Os hidrômetros medem o consumo de água nas residências e, com o tempo, sofrem um desgaste natural comprometendo o seu funcionamento. A recomendação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), órgão certificador, é de que a troca seja feita a cada cinco anos, tempo de vida útil do equipamento.

Os trabalhos nesses bairros seguirão pelas próximas três semanas e estão sendo realizados por equipes especializadas da empresa, devidamente identificadas e respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19. "Manter o aparelho em boas condições também é importante para que o usuário tenha o controle exato de seu consumo e a cobrança seja justa, evitando pagar mais ou menos em função do mau funcionamento", explica o Coordenador de Hidrometria da Ambiental Metrosul, Matheus Reato.

A renovação do parque de hidrômetros na Região Metropolitana de Porto Alegre foi assumida pela Metrosul quando firmada a parceria público-privada com a Corsan e é realizada rotineiramente nos nove municípios atendidos pela empresa. Em sete meses de operação foram substituídos aproximadamente 54 mil equipamentos, sendo que em Alvorada já aconteceram 7,5 mil trocas, totalizando 26,5 mil hidrômetros substituídos até o final de julho.