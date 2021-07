Gramado terá resort inspirado em região da Itália

A Gramado Parks anunciou a inauguração de mais um resort na Serra Gaúcha, o Buona Vitta, cujo diferencial está no conceito, arquitetura e gastronomia inspirados na região da Toscana, na Itália. Com início das operações previsto para o mês de julho, o empreendimento teve um investimento de R$ 227 milhões de reais e apresenta uma estrutura dividida em 10 blocos de apartamentos, capacidade para receber mais de 2.000 hóspedes e uma equipe de 220 funcionários.

Como atrativos, o empreendimento conta com uma área de lazer que inclui piscinas internas,. Além disso, complementam as principais atrações do resort sala de jogos, cyber, cinema, espaços para trabalho, spa, bar, restaurante, academia, auditório e dois espaços para a realização de eventos. Também estão previstas aulas de degustação de vinhos, enologia, produção de massas frescas e preparo de drinks.

A ideia arquitetônica surgiu para fazer uma homenagem à cultura da região, trazendo para o Brasil um pedaço de um dos destinos mais procurados no mundo para viajar. O resort é voltado para casais e famílias, em especial aqueles que apreciam a arquitetura da região italiana. "Estamos muito felizes em inaugurar mais um empreendimento em Gramado. O Buona Vitta tem toda a riqueza histórica e arquitetônica da Toscana. Acreditamos que esse resort se tornará um destino para os apaixonados, para os apreciadores de boa gastronomia, design e lazer, onde os visitantes poderão relaxar e desfrutar da hospitalidade com a expertise da nossa empresa de bem receber”, comenta Anderson Caliari, presidente da Gramado Parks.

Sendo o berço de um dos mais importantes estilos arquitetônicos, a região italiana também responsável pelo surgimento do barroco, que trouxe toda a riqueza dos detalhes, curvas e preciosidade dos materiais. Com o objetivo de criar ambientes rústicos e aconchegantes, o resort é regado a tons pastéis, com muito marrom, bege e castanho avermelhado. Já o paisagismo apresenta jardins românticos e floridos, com uma abundância de cores.

Todo o empreendimento foi pensado e planejado visando minimizar os impactos no meio ambiente e no entorno do complexo. Sua construção é sustentável e contará com iniciativas como a manutenção de área ambiental, reuso de água da chuva, utilização de energia fotovoltaica, iluminação com lâmpadas de LED e áreas permeáveis. O resort terá ainda a certificação para empreendimentos verdes, ou seja, com a evidência na sustentabilidade. O empreendimento fica na Estrada Elvira Apollo Benetti, 150.