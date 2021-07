Candelária lança carteira digital de vacinação

Com a intenção de modernizar com o uso das tecnologias, a prefeitura de Candelária lançou a carteira de vacinação digital, que vai facilitar o acesso dos usuários para monitorar a vacinação. Através do aplicativo Atendenet, baixado no celular, o usuário poderá fazer o cadastro na ferramenta, e a partir daí ter acesso a todo seu histórico de vacinação, inclusive Covid-19.

Conforme o coordenador de Informática da prefeitura, Tales Heinze Machado, após o cidadão realizar seu pedido de cadastramento, ser á feita uma análise para em seguida liberar o acesso do usuário, mas é importante lembrar que no cadastro irão aparecer todas as vacinas que foram cadastradas no sistema. Desta forma, o usuário poderá acessar suas informações em qualquer lugar que tenha internet para acessar o aplicativo. O download é totalmente gratuito.