Feevale inaugura hospital veterinário em Campo Bom

Em cerimônia realizada em Campo Bom foi entregue a obra do Hospital Veterinário Feevale. A construção, que ainda não está totalmente concluída, é composta por duas edificações, com área total construída de 4.117,35 m², está localizada no Campus III da da universidade na cidade do Vale do Sinos. O hospital vai abrigar as atividades práticas do curso de Medicina Veterinária, onde serão realizados exames laboratoriais, e haverá atendimento a animais de pequeno, médio e grande porte.

A placa oficial da obra foi descerrada pelo presidente da Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (Aspeur), Roberto Cardoso, pelo reitor da Universidade Feevale, Cleber Prodanov, pelo prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, e pelo presidente eleito da Aspeur para a gestão 2021-2024, Marcelo Clark Alves. Em sua fala, Cardoso destacou que a obra contempla um dos espaços mais modernos em Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, onde os alunos aprimorarão sua formação acadêmica e profissional. "Estas instalações são para a comunidade, para que recebam toda a atenção e o carinho, numa demonstração de nosso compromisso de instituição comunitária", completou.

O hospital veterinário foi erguido em um lote de 7,5 mil metros quadrados, doado pela prefeitura. A obra é composta por duas edificações. O bloco 1, com 2.6 mil metros quadrados, tem dois pavimentos, destinados ao atendimento de animais de pequeno porte. Ainda conta com salas de aula e laboratórios específicos do curso. Já o bloco 2 também tem dois pavimentos e será voltado ao atendimento de animais de grande porte. Além disso, há espaços ao ar livre, área de convivência, cafeteria e dormitório.

Há ambientes para atividades práticas do curso e atendimentos hospitalares, como consultórios, laboratórios, ala de internação, recepção, triagem, bloco cirúrgico, ala de oncologia e fisioterapia, entre outros. No local serão realizados exames laboratoriais e haverá atendimento a animais de pequeno, médio e grande porte.