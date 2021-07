Lajeado propõe ao Estado plano para obra na ERS-130

Em audiência realizada no gabinete do governador Eduardo Leite, o prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo, apresentaram propostas para a execução da obra, que visa desafogar o tráfego nos arredores da rótula da ERS-130, junto à BRF. O local é um dos pontos mais críticos do trânsito local e regional, afetando tanto Lajeado como diversas cidades vizinhas, além de ser um ponto de mobilidade prejudicada para empresas instaladas na região.

A obra projetada para o trecho é a construção de uma passagem inferior sob a rodovia ERS-130, que ligaria o bairro São Bento ao bairro Moinhos pela parte inferior, com a execução de pistas laterais para o trânsito local. Com isso, a rótula hoje existente seria eliminada, e o trânsito da rodovia estadual circularia livremente pela pista principal. No documento entregue, além de apresentar linhas gerais do projeto, com e o orçamento inicial da obra, estimado em R$ 12,6 milhões, o município apresenta duas alternativas ao governo do Estado para viabilizar a execução da obra.

A primeira seria a execução da obra pela empresa BRF, com a utilização de Substituição Tributária pela empresa do ICMS para crédito futuro como forma de compensação. A segunda alternativa seria a execução da obra pelo município de Lajeado, tendo como medida compensatória a transferência de imóvel do Estado (a área do Daer localizada no centro da cidade, junto à Avenida Benjamin Constant) para o município como forma de pagamento.

O governo do Estado demonstrou interesse em dar andamento à demanda, e o governador deu os encaminhamentos que serão feitos. A partir da proposta, a secretaria estadual da Fazenda avaliará as alternativas sobre como fazer a substituição tributária, para o caso de compensar a BRF, e a secretaria estadual de Logística e Transportes avaliará as possibilidades para fazer o repasse das áreas estaduais de interesse do município. Assim, as duas alternativas serão estudadas para que a mais viável seja posta em prática.