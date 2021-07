Prefeitura de Santa Maria retira pessoas que ocupavam área de prédio da UFSM

Devido às baixas temperaturas registradas em Santa Maria nos primeiros dias de inverno, a prefeitura voltou a conversar com os moradores em situação de rua, que permaneciam junto ao prédio da antiga reitoria da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Centro. Cerca de 10 pessoas que estavam no local foram encaminhadas para as duas casas de passagem que mantêm convênio com o município, e uma outra foi levada para o pronto-atendimento para passar por avaliações médicas.

A prefeitura também fez a limpeza do espaço, descartando objetos que não tinham mais utilidade para as pessoas que ali estavam. Foram recolhidos itens como restos de comida, pratos e forros de camas improvisadas. "Explicamos para eles que não era digno ficar naquele lugar, ainda mais neste frio, já que temos as nossas casas de passagem, que oferecem alimentação e banho, entre outros serviços. Também fizemos um acordo com os moradores para que eles separassem os objetos que gostariam de guardar para que pudéssemos descartar o restante e limpar a área", explica o secretário Desenvolvimento Social, João Chaves

O secretário também ressalta que, desde que as primeiras pessoas começaram a se alojar em frente à antiga reitoria, a prefeitura tentou convencê-las a deixar o local e ir para as casas de passagem. Porém, em um primeiro momento, houve resistência por parte da maioria.

"Além do frio, o prédio está sendo reformado, então, também não há segurança para eles ficarem ali. Foram feitas várias intervenções pela secretaria de Desenvolvimento Social, mas os moradores resistiram bastante. Alguns alegavam até não querer abandonar os cachorros. É comum eles se apagarem aos animais na rua. Agora, eles terão um lugar decente para dormir", comenta a professora Amara Holanda, coordenadora do projeto UFSM nas Ruas, que apoiou a ação.