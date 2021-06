Por conta do frio, Canoas abre Centro Olímpico para pessoas em situação de rua

onda de frio que atinge o Rio Grande do Sul Por conta da, a prefeitura de Canoas anunciou que vai abrir, nesta terça-feira (29), o Centro Olímpico municipal para receber pessoas em situação de rua. O local será aberto a partir das 18h.

As pessoas que se dirigirem ao local vão receber alimentos, além de cobertas e colchões para passarem a noite. A expectativa é de que a temperatura fique em torno de 6ºC na noite desta terça-feira, com sensação térmica ainda menor por conta do vento. Será permitida a entrada dos pets no local.

A prefeitura de Canoas está pedindo a doação de alimentos não perecíveis, como biscoitos, sucos em caixinha, leite, entre outros, além cobertores e colchões para receber as pessoas que forem passar a noite no Centro Olímpico, que fica na rua Araguaia, 1151. As doações podem ser entregues diretamente no local ou em um ponto de coleta na sede da prefeitura, na rua 15 de Janeiro, 11, Centro. Um número de WhatsApp foi disponibilizado para avisar sobre pessoas que estejam na rua. O contato é o (51) 99129-6347.