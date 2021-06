Prefeitura de Pelotas apresenta plano para a regularização de áreas

A equipe da secretaria de Habitação e Regularização Fundiária de Pelotas apresentou à prefeita Paula Mascarenhas, em reunião no Pelotas Parque Tecnológico, nesta segunda-feira (28), o planejamento para a regularizar 48 áreas até o fim de 2024. Se concretizado, o plano vai beneficiar 10,5 mil famílias da cidade.

Durante a reunião, representantes do Poder Público conheceram as etapas e procedimentos necessários para compor o processo de regularização fundiária, bem como entenderam sobre o Programa de Regularização de Áreas Verdes Ocupadas, o trabalho social desenvolvido pela equipe da prefeitura e como ocorre o cadastro das famílias que permanecem, em média, 10 anos no local regulamentado. Mulheres representam 67% do público atendido, enquanto homens somam 33%.

"Eu tenho muito orgulho de ter tornado a regularização fundiária uma política pública eficiente e que vem transformando a vida das pessoas. Além disso, ela proporciona segurança e dignidade para inúmeras famílias. Não me arrependo, nem um pouco, de ter investido nisso", ressaltou Paula.

De acordo com o secretário Ubirajara Leal, 30 dessas áreas, com 7.038 lotes, serão regularizadas pela própria equipe da secretaria. As outras 18, com 3.490 lotes, estão sob a responsabilidade de empresa contratada com recursos federais do Programa Papel Passado, com fiscalização do Poder Público local.

Entre 2017 e 2020, foram 3.303 famílias beneficiadas pela regularização fundiária em 20 áreas, com o trabalho integralmente realizado pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Em 2020, não foram feitas entregas. Algumas ações que envolveriam contato direto com a população foram mais lentas, devido à pandemia.

Leal explica que, além da regularização das áreas, nos próximos quatro anos, será feito o cadastramento do Loteamento Sanga Funda, o acompanhamento social pós-regularização de cada área com a avaliação das condições de moradia, projetos urbanísticos para as localidades regulamentadas ou em processo de regularização, apresentação da proposta de um "Programa de Regularização Fundiária Sustentável", e uma proposta de Lei Municipal que se adeque ao Programa de Regularização Urbana (ReUrb).

A política de habitação, que ainda está em fase inicial, também foi pauta do encontro. A ação faz parte de um projeto que trabalha com a prevenção à violência voltada a crianças e jovens que se encontram à beira do delito e da evasão escolar. O programa está em fase de testes no bairro Areal com 12 famílias.