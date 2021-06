Hotel em Taquari vai expandir número de quartos disponíveis

A cidade de Taquari teve uma ampliação pela procura de hospedagem. Por isso, o Hotel Nativo, localizado na RST 287, decidiu investir na estrutura e ampliar o número de quartos. O empreendimento conta com hotel, parque aquático e restaurante. Atualmente, o local conta com 15 acomodações, praticamente todas ocupadas, e agora o empresário está construindo mais cinco quartos.

Conforme o empresário, Gilnei Rodrigues, a procura tem aumentado com pessoas que se dirigem para Taquari, principalmente, por questão de trabalho. Na última semana, o vice-prefeito e responsável pela secretaria de Indústria e Comércio, Ramon de Jesus, esteve visitando o empreendimento e conversando sobre os investimentos o, entre eles sobre a implantação do Roteiro Rural, iniciado em março de 2020, mas que devido a pandemia acabou paralisado. Com a implementação do roteiro de turismo em Taquari e crescimento das empresas, a procura por hotel no município vai aumentar, por isso a importância de investimento nesta área, segundo Ramon.