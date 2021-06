Passeio de trem no Vale do Taquari espera 20 mil turistas

No segundo semestre deste ano, a região do Vale do Taquari vai receber mais uma edição do Trem dos Vales. O passeio, que passa pela Ferrovia do Trigo, quer se firmar como um dos roteiros mais bonitos do Brasil.

O Trem dos Vales é uma iniciativa planejada há mais de 20 anos e que saiu do papel em 2018. Em dezembro daquele ano, foram realizadas viagens experimentais. Mas a grande experiência foi em 2019: em dois fins de semana, entre os meses de agosto e setembro, foram realizados oito passeios, entre Muçum e Guaporé, reunindo mais de 5 mil pessoas.

Em 2020, na segunda edição do projeto, mais passeios e mais público, com quase 8 mil pessoas participaram das cerca de 12 viagens entre Colinas e Roca Sales, pela Ferrovia Tronco Principal Sul, e 22 passeios entre Muçum e Guaporé, pela Ferrovia do Trigo. O público só não foi superior em função da pandemia. Por conta disso, houve apenas 50% de ocupação nos vagões. Para 2021, a expectativa é realizar mais de 30 passeios nos meses de novembro, dezembro e janeiro, no trajeto entre Muçum e Guaporé, com a possibilidade de transportar mais de 20 mil turistas.

Conforme o coordenador do Trem dos Vales, Rafael Fontana, o projeto vem, a cada ano, consolidando-se como um atrativo turístico para a região. Um indicativo da movimentação que o projeto traz para a região é o volume de turistas que vêm de fora. Das mais de 5 mil pessoas que participaram dos passeios em 2019, 60% eram de outras regiões do Estado e país. "Isso demonstra o potencial que o trem tem como integração do Vale. Ele atrai visitantes para a região que aproveitam para desfrutar dos nossos serviços turísticos. Ou seja, ao mesmo tempo que fazem passeios de trem, eles também vão a restaurantes, pousadas, parques, cafés", destaca.

Os passageiros que fazem o trajeto entre Muçum a Guaporé, passando por Vespasiano Corrêa, pela Ferrovia do Trigo, são brindados com uma paisagem exuberante, com vegetação e cascatas, que compõem cenários de beleza única. O passeio apresenta aos turistas 21 túneis e 17 viadutos, entre eles, o V-13, considerado o maior da América do Sul, com 143 metros de altura e 509 metros de extensão, em Vespasiano Corrêa. O trajeto tem 46 quilômetros e a duração do percurso é de 2 horas e 30 minutos.

Já o trajeto entre Colinas e Roca Sales, revela belas paisagens dos morros e do Rio Taquari, passagem por túneis, além de vistas rurais e urbanas das cidades. O passeio tem 17 quilômetros pelos trilhos da

Ferrovia Tronco Principal Sul, inaugurada em 1957, num percurso de cerca de uma hora.

A solenidade de lançamento dos percursos para este ano será no dia 2 de julho, às 15h, em Guaporé. O

projeto é uma iniciativa da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), em parceria com a Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales) e conta com o apoio e cooperação da Rumo Logística.