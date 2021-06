Tramandaí cria espaço para pessoas em situação de rua no inverno

A prefeitura de Tramandaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, está desenvolvendo uma ação especial para os moradores em situação de rua no município. Diante das baixas temperaturas que atingem todo o Estado, será montada uma estrutura junto à sede da pasta, localizada na avenida Fernandes Bastos, ao lado do Corpo de Bombeiros.

No local, os moradores em situação de rua terão direito a alimentação, roupas, itens de higiene, avaliação médica e camas. "Estamos promovendo este trabalho em nosso município e queremos lembrar que está em andamento, também, a Campanha do Agasalho e alimentos e neste momento estamos em falta de roupas masculinas. Portanto, caso você possa doar, leve esses itens até a secretaria, onde vai funcionar o albergue ou nos comunique que iremos com nossa equipe buscar os agasalhos", solicitou o secretário de Desenvolvimento e Ação Social, Clayton Ramos.

a prefeitura chegou a usar o ginásio municipal para abrigar as pessoas Em outros anos,, por conta das baixas temperaturas. Servidores estão realizando os últimos ajustes no abrigo que irá receber os moradores em situação de rua e a tendência é de que até o final de semana o local já esteja apto para o início dos trabalhos.