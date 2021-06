Victor Graeff arrecada R$ 451 mil com leilão de bens

O município de Victor Graeff realizou na segunda-feira (28) o leilão público para venda de bens móveis inservíveis de propriedade do município. A prefeitura tinha por objetivo arrecadar aproximadamente R$ 286 mil, valor que foi superado em mais de 150%, atingindo a marca de R$ 451 mil.

O valor arrecadado será destinado para a aquisição de novos veículos para a secretaria da Saúde e parte como contrapartida na aquisição do novo caminhão. "Estamos muito felizes com o resultado do nosso leilão, iremos honrar cada centavo e investir de forma eficiente e transparente com nossa comunidade." afirmou o secretário de administração, Ismael Elger.

O prefeito Lairton Koeche avaliou o leilão. "Nós estamos trabalhando para o melhor de Victor Graeff, não adianta a gente deixar máquina parada no parque, é preciso fazer algo, o leilão de hoje só comprovou nossa forma eficiente de trabalhar" afirmou.