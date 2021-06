Painel online traz situação da Covid-19 em Pelotas

Desde o dia 17 de junho, o Painel Covid-19 de Pelotas está no ar trazendo informações sobre a pandemia em Pelotas. A plataforma, que passou a ser o principal meio de divulgação sobre os casos na cidade é atualizada diariamente com os números de contaminação pela doença, óbitos e dados da vacinação no município, entre outros.

Todos os dias, o sistema passa por uma atualização, com a quantidade de casos positivos, recuperações, isolamento, óbitos e exames em análise pelos laboratórios responsáveis. Outro dado importante exposto no Painel é o registro de internações e ocupação de leitos, tanto de Enfermaria quanto de UTI, além do número de pacientes que aguardam vagas para tratamento intensivo.

A taxa de transmissão, que passou a servir como norteador para a tomada de diversas decisões durante a pandemia, também está incluso no site. Até o domingo (27), o índice era de 0.92.

Por meio da plataforma, os pelotenses podem acompanhar o andamento da campanha de imunização contra a Covid-19, com quantidade de vacinas, referentes à 1ª e 2ª dose, aplicadas. Até essa segunda-feira (28), foram, respectivamente, 135.317 e 59.948 imunizantes aplicados. A estimativa populacional de habitantes com idade acima de 18 anos, considerados a população vacinável de Pelotas, também está disponível. Hoje, 248 mil pessoas estão aptas a receber a proteção na cidade.

Em breve, a fim de oferecer à população um acompanhamento ainda mais completo da situação da pandemia, o Painel Covid-19 irá trazer os estudos de zoneamento de casos e perfil de infectados pelo vírus, feitas pelo Observatório de Segurança Pública a partir de coletas da Vigilância Epidemiológica. A ideia é mostrar o panorama de infecção nos bairros.