A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sapiranga esteve presente em um encontro, realizado com a prefeitura, para debater as ações de fortalecimento do combate ao comércio ilegal. O tema foi tratado em reunião realizada no Centro Administrativo com a participação do vice-presidente da CDL Sapiranga, André Blume. Participaram representantes da secretaria municipal de Indústria, Comércio e Tecnologia e do comércio ambulante regulamentado. Os presentes discutiram uma lei municipal, que está em vigor e normatiza esse tipo de comércio na cidade. O objetivo é a partir da legislação criar parâmetros necessários para os trabalhadores se regularizarem e definir penalidades na prática da função caso não estejam regulamentados. Um canal de contato foi implantado na prefeitura para receber denúncias sobre a prática.