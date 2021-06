Campanha do Agasalho atende a 909 famílias em Santa Maria

Quase um mês e meio após ter começado, a Campanha do Agasalho 2021 já recebeu a doação de 25,6 mil peças de roupas, 2,3 mil pares de calçados e 700 cobertores. De acordo com o levantamento da prefeitura de Santa Maria, feito por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, 909 famílias foram beneficiadas pela iniciativa até agora.

A maior demanda no momento é por roupas infantis, que representam, em média, apenas 10% das peças doadas pela população. Cobertores também são bastante procurados. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social, João Chaves, a campanha possui diversos pontos de coleta espalhados pela cidade e é mais uma oportunidade que a comunidade tem para estender a mão para quem mais precisa, principalmente após o início do inverno.

"Sabemos que as dificuldades das famílias em situação de vulnerabilidade social tendem a se agravar no inverno, em função das baixas temperaturas. Então, é muito importante que elas tenham condições de se proteger do frio", explica Chaves.

Quem deseja receber alguma roupa ou cobertor doado para levar para casa deve ir até o Ginásio B do Centro Desportivo Municipal (CDM) entre terça e sexta-feira, das 13h30min às 16h30min. O município ressalta que não devem ser doadas roupas de verão, íntimas, de festa ou sapatos de salto alto, pois não ajudam as pessoas que precisam se aquecer nesta época de frio. A pasta também pede que, se possível, as roupas e os cobertores sejam lavados e empacotados em sacos plásticos fechados.