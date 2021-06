Ginásio de São Leopoldo vira ponto de vacinação contra a Covid-19

A prefeitura de São Leopoldo ampliou a estrutura para a vacinação, com o reforço do Ginásio Municipal Celso Morbach. Servidores da Secretaria Municipal da Saúde trabalham durante todo o final de semana na preparação do local, que estará aberto das 13h30 às 19h30. O início dos trabalhos foi nesta segunda-feira (28).

A cidade está promovendo a vacinação para o público de 44 anos sem comorbidades. "Com a chegada do frio e do período de chuvas, entendemos que a parte interna do ginásio é mais qualificada para acolher a população que busca a imunização, sempre aprimorando nosso serviço e preparando o melhor para a cidade", destacou o secretário da Saúde, Marcel Frison.

Antes no Ginásio Municipal, o Centro de Atendimento Covid (CAC) agora será transferido para a antiga sede da Unisinos. O local está aberto das 13h às 18h. O centro é uma das principais referências para o atendimento de pacientes com sintomas respiratórios gripais e suspeitas de covid em São Leopoldo, conta com triagem de atendimento de equipe médica e de enfermagem.

São Leopoldo foi uma das cidades a receber a vacina laboratório Janssen, da Johnson & Johnson. Elas começam a ser usadas no município a partir desta semana. O município recebeu uma nova remessa de 5.539 doses, sendo 1.255 da Janssen, 2.784 da Pfizer e 1.410 da Coronavac.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina da Janssen é dose única e tem 85% de eficácia, após 28 dias da data da aplicação na prevenção da forma mais grave da covid-19 em todas as regiões em nas quais o estudo foi realizado. O município não forneceu o endereço dos locais onde o imunizante será aplicado, a fim de evitar a procura específica da população.