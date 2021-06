Dois Irmãos é listada como a segunda cidade mais empreendedora do Estado

O ranking das cidades mais empreendedoras do Brasil realizado pelo Ministério da Economia e divulgado em maio, coloca o Vale do Sinos como referência nacional e gaúcha. A cidade de Dois Irmãos vigora na seleta lista dos 85 melhores municípios para se empreender no Brasil e segunda posição no Estado do Rio Grande do Sul. A cidade conta, atualmente, com 3.298 empresas ativas, de diversos segmentos.

O ranking destaca as cidades que mais facilitam a vida de quem quer investir, desburocratizando e agilizando processos referentes à liberação de atividades econômicas e considera as cidades que já regulamentaram a Lei de Liberdade Econômica, que estabelece diretrizes para o Enquadramento Empresarial Simplificado previsto em legislação federal de 2019.