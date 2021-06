Estado repassa R$ 15 milhões para conclusão da obra de hospital em Caxias do Sul

com o objetivo de arrecadar R$ 37 milhões para a obra Em visita ao Hospital Geral (HG) de Caxias do Sul, o governador Eduardo Leite anunciou o repasse de R$ 15 milhões que faltavam para a conclusão das obras de ampliação do complexo hospitalar, compra e instalação de equipamentos. Desde agosto de 2020, a comunidade de Caxias do Sul e região lançou a campanha #TodosPeloGeralParaTodose a ampliação no número de leitos de internação, de UTIs adulto, pediátrica e neonatal.

"É com alegria que vamos repassar integralmente os R$ 15 milhões que faltavam para completar a obra. É um reconhecimento ao trabalho de excelência desta instituição, à mobilização comunitária admirável desta região com toda a campanha e o engajamento das pessoas e das empresas, que se mobilizaram por este hospital numa demonstração do espírito comunitário, que é a razão de ser deste hospital", afirmou o governador.

Ainda conforme Leite, a secretaria da Saúde irá organizar, juntamente com o hospital, o fluxo dos repasses à instituição, de forma a garantir celeridade e segurança para a conclusão das obras o mais rápido possível. Com o anúncio do governador, o presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs), José Quadros dos Santos, afirmou que a expectativa é concluir a ampliação até o primeiro trimestre de 2022, expandindo em 62% a capacidade assistencial do HG, passando dos atuais 237 para 355 leitos (sendo 275 de internação e 80 de UTIs adulto, pediátrica e neonatal).

Os repasses serão parte do eixo Avançar para as Pessoas do programa transversal, que envolve as iniciativas com as quais o governo do Rio Grande do Sul pretende acelerar o crescimento econômico e incrementar a qualidade da prestação de serviços à população. O Avançar para as Pessoas reúne ações com foco na prestação de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, ação social, segurança e cultura.