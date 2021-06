Teutônia ganha kit para confeccionar carteira de identidade

A prefeitura de Teutônia recebeu um kit digital, que propicia a confecção de carteira de identidade. O kit irá proporcionar mais agilidade ao serviço prestado e, além disso, as fotos 3x4 poderão ser realizadas no ato da confecção das carteiras, na sala 35 da prefeitura.

Este é um serviço que a comunidade aguarda há muito tempo, o qual foi suspenso em virtude da pandemia, e retomado no início do mês de junho deste ano. Será possível encaminhar a primeira e a segunda via do documento.

Até 2020 o serviço era disponibilizado somente no turno da tarde, com exceção das quartas-feiras. A partir deste mês será prestado à população em turno integral, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, junto à sala 35, mediante agendamento prévio, através do telefone (51) 3762 7700, a fim de evitar filas e aglomerações.

A secretária de Administração, Francieli Weimer, ressaltou a importância da retomada deste serviços. "Há uma grande demanda acumulada referente a este serviço, que possui grande importância na vida das pessoas. Estamos muito felizes em poder voltar a oferecê-lo", reforça.