Com recursos federais, Canoas inaugura duas obras

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) entregou as obras de canalização da Vala da rua Curitiba, em Canoas, no Rio Grande do Sul. O empreendimento recebeu R$ 72 milhões em investimentos federais e contempla ainda a instalação de uma estação de bombeamento para a retirada das águas das chuvas.

A região tem histórico de despejo irregular de esgoto e o empreendimento irá atuar na prevenção e combate a alagamentos e enchentes no local. A obra de saneamento vai beneficiar cerca de 28 mil famílias que vivem nessa área e até 100 mil pessoas em todo o município

Conforme o secretário municipal de Obras, Sergio Giugno, os trabalhos na região, que integravam o do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), começaram em outubro de 2012 e foram concluídos esse mês.

Além da construção do canal de concreto e da Casa de Bombas 8, também foi realizada a execução de redes de grande diâmetro para melhorar o fluxo das águas pluviais nas ruas adjacentes ao canal. Outro investimento realizado, que custou cerca de R$ 1,4 milhão, foi um trabalho socioambiental para conscientizar a população sobre a importância das obras e a necessidade de preservação do espaço.

Antes das obras, o canal da Vala Curitiba era muito difícil de limpar em função da terra e pela falta de estrutura adequada. O local, que recebe toda a água da chuva do bairro Mathias Velho e parte do Centro, acabava causando alagamentos nas ruas.

Além das obras de saneamento, foram entregues 200 moradias a famílias de baixa renda da. A cerimônia de repasse das chaves do Residencial Santa Fé terá a participação do secretário nacional de Habitação, Alfredo dos Santos, e do chefe de gabinete do ministro, Fernando Diniz.

O investimento federal no empreendimento, que integra o Programa Casa Verde e Amarela, foi de R$ 16,4 milhões, dos quais R$ 12,5 milhões - equivalente a mais de 76% do valor total da operação - foram repassados desde 2019.

O Residencial Santa Fé conta com 10 blocos de cinco andares, com quatro apartamentos por pavimento. O empreendimento vai beneficiar cerca de 800 pessoas.