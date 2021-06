Bento Gonçalves assina contrato com o Estado para obras

Em visita ao município na sexta-feira (25), o governador Eduardo Leite realizou o anuncio da construção da rotatória na ERS-444, acesso da unidade da vinícola Aurora no Vale dos Vinhedos. Na oportunidade, também falou sobre os investimentos para as estradas da região e o convênio com município de R$ 7,6 milhões que irá proporcionar a continuidade da pavimentação da estrada do Vale Aurora.

A construção da rótula será realizada através do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (PIAA/RS), do governo do Estado. A parceria, coordenada pela secretaria de Logística e Transportes, possibilita a realização de obras de pavimentação de estradas estaduais mediante o abatimento do valor no ICMS devido.

Com 90 anos de história, a Cooperativa Vinícola Aurora recebe na Unidade do Vale dos Vinhedos até 90 caminhões diariamente. O investimento será de R$ 1,7 milhão. "É uma obra de extrema importância, pois estamos falando de um alto volume de veículos pesados que vêm até a cooperativa diariamente, é um investimento na segurança de todos", disse o diretor superintendente da Aurora, Hermínio Ficagna.

Durante o encontro, o prefeito Diogo Siqueira assinou o contrato para a pavimentação do primeiro trecho da estrada do Vale Aurora, que liga o Vale dos Vinhedos a Faria Lemos. O valor da obra R$ 1.056.965,54. "Este momento é muito importante para agradecermos a retomada dos convênios, o que irá possibilitar a continuidade das obras de pavimentação do Vale Aurora. Uma região importante para produção de uva, e importante para o turismo. Com o convênio com o Estado, mais R$ 7,6 milhões serão encaminhados para continuidade dos trechos restantes", disse.