Escolas de Esteio recebem laptops com plataforma de ensino

De toda a rede municipal de Educação de Esteio, apenas três escolas ainda não tinham chromebooks, pequenos laptops com acesso à plataforma Google for Education para uso em sala de aula e outras atividades. As escolas municipais de Educação Básica (EMEB) Ezequiel Nunes Filho e Tomé de Souza, municipalizadas em novembro de 2019, e de Educação de Jovens e Adultos (Emeja) Anísio Teixeira, inaugurada em fevereiro de 2020, receberam os equipamentos no fim da semana passada.

As outras 18 escolas esteienses e o polo Esteio da Universidade Aberta do Brasil (UAB) já haviam recebido cerca de 540 chromebooks entre 2018 e 2019. Os notebooks contam com acesso às ferramentas do Google for Education, sistema que integra diversas formas de compartilhamento de aprendizado entre os alunos.

O computador possibilita que os estudantes acessem a agenda e editor de documento, entre outras facilidades disponibilizadas na nuvem, facilitando a integração e sendo possível realizar as tarefas em qualquer hora e lugar. Os professores podem, com a plataforma, realizar a correção de trabalhos e provas, criar conteúdos digitais para a sala de aula, além de poder realizar o acompanhamento do rendimento dos alunos ao utilizarem a plataforma.