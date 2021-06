Entidades de Santa Maria vão receber R$ 2,1 milhões

P Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria informou que a campanha do Imposto Solidário, encerrada no dia 31 de maio, deve destinar R$ 2,1 milhões às entidades da cidade. Todos os anos, a campanha é realizada com o objetivo incentivar a destinação de parte do Imposto de Renda à iniciativa que beneficia o Fundo Municipal do Idoso (FUMID) e o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMDCA).

O valor arrecadado em 2021 foi maior do que o da campanha de 2020, que totalizou R$ 1,6 milhão, porém, mesmo com maior adesão da população, o valor ainda está abaixo do potencial de arrecadação da cidade. A Receita Federal havia informado que a estimativa de arrecadação seria de até R$ 24 milhões, mas, hoje, sabe-se que poderia alcançar até R$ 26 milhões do Imposto de Renda.

A doação é feita via Imposto de Renda, em que o contribuinte pode destinar até 3% do valor devido para as entidades locais. Em Santa Maria, 16 instituições serão beneficiadas pelos valores. "O incentivo à destinação auxilia na geração de trabalho e renda, que faz a economia da cidade movimentar-se. Todo cidadão, no momento em que faz a destinação de recursos para as nossas instituições, está realizando um ato de cidadania e solidariedade", ressalta a coordenadora adjunta do Programa Municipal de Educação Fiscal, Adriana Aires Pereira.