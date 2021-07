Comércio de Lajeado está otimista para o segundo semestre

O momento é de otimismo para o comércio de Lajeado. É o que indica uma pesquisa feita com 130 empresários da cidade, entrevistados entre os dias 7 e 16 de junho. Com metodologia qualitativa e por amostragem, abrangendo os diferentes portes e setores de atuação do comércio, o levantamento revela perspectiva boa (57%) e muito boa (24%) dos negócios para o segundo semestre de 2021; sendo regular (17%); ruim (2%) e muito ruim (1%) para os demais.

Os resultados superam a situação atual dos empreendimentos, cujas respostas quanto ao momento presente são de 49% boa e 9% muito boa; 34% regular; 6% ruim; e 2% muito ruim. A pesquisa é uma iniciativa da CDL Lajeado, que tem apostado na retomada e, com isso, busca auxiliar os empresários locais.

Questionados sobre as formas utilizadas para efetuar vendas, 94% citou o presencial (físico). Na sequência aparecem, por ordem de importância, o Whatsapp (91%); Instagram (85%), Facebook (81%). O quadro de empregados também fez parte da pesquisa. Dos que demitiram, 97% disseram que vão voltar a contratar nos próximos meses do ano. E entre as empresas que conseguiram manter o mesmo grupo de funcionários, 35% afirmam que vão empregar mais pessoas e 65% que vão manter o grupo atual.

"Ninguém vai diminuir, o que também reflete o otimismo do varejo para o segundo semestre", comenta a diretora executiva da CDL Lajeado, Soraide Graf. Segundo ela, entender o momento atual das empresas e conhecer as expectativas para os próximos meses ajuda a entidade na definição das ações para o segundo semestre e para 2022. "Conversar e, principalmente, ouvir o associado evidencia se estamos no caminho certo e onde temos que melhorar". disse.