Escola infantil em Parobé passa por ampliação

Estão em andamento as obras de ampliação da Escola Infantil Algodão Doce, no bairro Nova Parobé. A obra consiste na construção de três novas salas de aula, além de lactário, lavanderia e sanitários, com área total a ser construída de 177,34 metros quadrados. O valor total do investimento para realização da obra será de R$ 243.317,40, de recursos oriundos do Fundeb.

Segundo o prefeito Diego Picucha, essa reforma criará novas vagas na educação infantil. "Com essa obra da Algodão Doce em andamento, mais a da Escola Azaleia, abriremos 180 vagas. Nosso projeto consiste em investir mais de 4 milhões em obras e ações na área da educação. São ações que, além de possibilitar atendermos ainda mais crianças e jovens, oferecem uma estrutura com ainda mais qualidade para nossos alunos e para nossos profissionais de educação", afirmou.