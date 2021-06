Rio Grande disponibiliza cavalos para adoção

O Camping Municipal do Cassino, em Rio Grande, vem abrigando diversos cavalos que permanecem à espera de adoção responsável. Conforme a secretaria da Causa Animal, assim que recolhidos pelo município e retirados das situações de abandono e/ou maus-tratos, os animais são submetidos a um processo de cuidados que inclui a colocação de chips de identificação e a castração (em machos).

Após o vencimento do prazo para comparecimento do tutor, os equinos passam a estar aptos para adoção. Os recolhimentos vêm acontecendo com maior frequência e quase diariamente, uma vez que após o recebimento de denúncias vários equinos tem sido flagrados soltos nas vias e/ou em más condições de saúde. Para adoção é preciso apresentar um documento de identificação, além do comprovante de residência e a comprovação de que possui local adequado para manter o animal (zona rural ou hospedaria) fora do uso de tração animal