Santa Maria terá dois novos postos de saúde até o fim do ano

A prefeitura de Santa Maria, por meio da secretaria municipal de Saúde, atualizou as informações sobre o andamento de duas obras importantes para as comunidades das regiões Oeste e Nordeste, que são as construções das Unidades Básicas de Saúde (UBS) Estação dos Ventos, no bairro João Goulart, e Alto da Boa Vista, no bairro Nova Santa Marta. A UBS Estação dos Ventos está 43% concluída.

No local, já foram feitos o piso, o teto, as paredes, as esquadrias, as janelas e as redes de água e de esgoto. O valor total para a execução é de R$ 1.679.285,77. Já a UBS Alto da Boa Vista já avançou 32,87% com a conclusão das paredes, das estruturas de concreto e dos revestimentos. O valor do contrato para a execução desta obra é de R$ 970.247,10, com um primeiro aditivo de R$ 51.267,12. Ambas têm previsão de inauguração para o mês de novembro.