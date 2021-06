Gravataí inaugura ecoponto para descarte de resíduos

A prefeitura de Gravataí inaugurou mais um espaço modelo para o descarte correto dos resíduos. O Ecoponto Princesa, fica localizado na rua Jorge Tadeu, nas proximidades da alça de acesso à Freeway (BR-290), na parada 64. No local, que funcionará de segunda a sábado, das 8h às 17h, a população poderá descartar resíduos como móveis, eletros, resíduos de podas e de construção civil e óleo de cozinha.

O espaço contará com manutenção e limpeza diária, além de segurança 24 horas. Ao lado, a prefeitura instalou uma praça com brinquedos novos e bancos para que a comunidade também possa desfrutar do espaço. " Não jogar lixo na rua, fazer a sua calçada, cuidar da natureza existente, dos equipamentos públicos, como as praças, tudo isso é pertencimento", disse o prefeito, Luiz Zaffalon.