Rota entre Canela e Três Coroas será pavimentada

O prefeito de Canela, Constantino Orsolin anunciou o início da obra de pavimentação da Rota Panorâmica, que liga Canela a Três Coroas. O asfaltamento do trecho beneficiará inúmeros empreendimentos turísticos, além dos parques de lazer e aventura que estão instalados nesse trajeto, assim como pretende estimular o surgimento de outros empreendimentos e melhorará as condições de trafego para os produtores rurais, comunidade e turistas, se tornando uma rota alternativa que liga a região das Hortênsias ao Vale do Paranhana.

prefeitura de Canela já buscou junto à Caixa Econômica Federal A empresa vencedora da licitação terá o prazo de 10 meses para a conclusão. O custo deve ficar em cerca de R$ 11 milhões, verba que a. "Esta é uma das principais obras de mobilidade urbana de toda a nossa região. Além de desenvolver o turismo em uma nova localidade do nosso município, desafogará o tráfego de veículos vindo das regiões do Vale do Paranhana e Metropolitana. É uma conquista regional", afirmou Constantino.

Nesta semana, a equipe da empresa já estava na via realização a demarcação da via para nos próximos dias iniciar os serviços com o maquinário. "Solicitamos aos moradores da região cautela ao transitar pela via, pois transtornos acontecerão, mas será por um beneficio ainda maior", destacou a engenheira Vera Madeira, fiscal da obra.