Shopping de Passo Fundo anuncia chegada de nova loja âncora

A administração do Passo Fundo Shopping realizou, nesta semana, o anúncio de mais uma importante âncora no seu mix: a Centauro, uma das maiores redes de produtos esportivos. Essa será a primeira loja da rede na região. Nos últimos meses, o empreendimento inaugurou nove lojas e também anunciou novas operações de marcas nacionais, com atendimento diferenciado em seus espaços, como a loja de sapatos Arezzo e o comércio de chocolates finos Kopenhagen.

"A chegada da Centauro é positiva para toda a região e chega com uma relevante geração de empregos. Sabemos o quanto isso é fundamental na retomada da economia local e impulsiona diversos segmentos e fornecedores", destaca o gerente geral do shopping, José Leal. Além da Centauro, os novos contratos desde o início da pandemia, em março de 2020 marcam o crescimento constante do Passo Fundo Shopping. Já são nove lojas inauguradas nos últimos meses. Além disso, mais cinco operações estão por ser inauguradas nos próximos meses.

"O segundo trimestre mostra um cenário otimista de vendas com variações positivas em relação ao ano de 2019, o que nos deixa ainda mais convictos de nossa estratégia, estamos comprometidos com o desenvolvimento cada vez mais sólido do Empreendimento", reforça o executivo do Passo Fundo Shopping.

Com a pandemia, muitos espaços precisaram se reinventar para atender ao novo comportamento dos consumidores, como a necessidade redobrada de segurança e praticidade. O centro de compras, segundo o gerente, já tinha essa realidade já existia desde o seu lançamento, há menos de três anos. Para ele, os corredores largos, a amplitude da estrutura e os espaços externos facilitam o distanciamento social imposto pela pandemia.