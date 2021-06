Estudo mapeia potencial da região de Santa Cruz do Sul

Os ecossistemas de inovação possuem um novo modelo de atuação, gestão e monitoramento, que leva em conta o nível de maturidade específico de cada local em que o programa é desenvolvido. Em Santa Cruz do Sul, a iniciativa começou em setembro de 2020, foram realizadas 39 entrevistas com diferentes entidades e empresários do município, levantamento de dados e a realização de quatro workshops para mapear o ecossistema local de inovação de SCS.

As áreas mapeadas com potencialidades científico-tecnológicos que promovem inovação em setores estratégicos de Santa Cruz do Sul são a cadeia do agronegócio, Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), saúde, mecânica e automação. O próximo passo são reuniões de desdobramentos e execução das ações planejadas diretamente com os empresários locais. "A ideia é contribuir para impulsionar a economia do município, estimulando o ambiente empreendedor, empresarial, de inovação e de educação. Através do projeto, reunimos diferentes possibilidades para mobilizar toda a cadeia produtiva", destaca a analista de articulação de projetos do Sebrae RS, Claudia Regina de Souza Kuhn.

A partir de agora os próprios empreendedores começam a executar as proposições definidas como prioridades no mapeamento, realizado pelo Sebrae RS Como é o caso da DokaLab CX, que leva soluções prontas para as principais necessidades de empresas. Se uma empresa precisa de um sistema de irrigação para o solo, a DokaLab une e integra diferentes pequenos serviços de startups para entregar a solução de uma forma única. "Não ter um ecossistema formado é um problema. Assim, precisamos acionar os ecossistemas de outros lugares, como Caxias do Sul, São Paulo, entre outros", destaca o CEO e mentor na DokaLab CX, Rogério Pereira.