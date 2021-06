Memorial da Colônia Japonesa reabre ao público em Ivoti

Fechado para visitação por conta da pandemia desde março de 2020, o Memorial da Colônia Japonesa, uma das atrações turísticas de Ivoti, está aberto novamente para receber visitantes. O espaço está aberto de quarta a domingo, das 8h às 12h e das 13h às 17h, com entrada gratuita. Para ingressar no local é obrigatório o uso de máscara e é disponibilizado álcool em gel no acesso ao prédio.

O Memorial possui um acervo de 250 peças, entre vestuário, fotos, documentos e móveis que contam a história da chegada dos imigrantes à região do Vale do Sinos e ao Brasil. O acervo foi doado por famílias de origem japonesa que vivem em Ivoti.

O local recebeu melhorias em novembro do ano passado. As reformas incluíram a lixação e pintura do deck externo, substituição de peças de madeira, pinturas externas e internas e lixação do assoalho interno.