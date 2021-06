'Cortina verde' será criada em ETE junto à freeway, em Cachoeirinha

Quem circula pela freeway, no trecho entre Porto Alegre e Cachoeirinha, deve perceber um cheiro desagradável próximo da área da estação de tratamento de esgoto (ETE) da Corsan, que fica às margens da rodovia, no sentido Capital-Litoral. A Metrosul, empresa contratada na parceria público-privada para realizar melhorias na região, está plantado 915 mudas de árvores nativas como eucalipto, bambu e citronela, para criar uma espécie de cortina verde existente junto ao local.

O plantio é visto como uma alternativa de médio a longo prazo, visando a redução do mau cheiro provocado nos arredores da estação. Dispostas em fileiras numa área de 150 metros, as árvores atuam como uma barreira natural de isolamento dos odores.

Em paralelo, desde o início da operação a Ambiental Metrosul vem trabalhando com outras ações a fim de minimizar os odores no local, sendo que uma das medidas já adotadas foi a substituição do ativo químico utilizado no tratamento do esgoto. Dosado na elevatória de chegada dos efluentes à estação, o produto age na quebra das moléculas de gordura, facilitando, por meio de microrganismos existentes no sistema, a degradação da carga orgânica presente nos resíduos. A iniciativa também reduz a "escuma" (camada que se forma por compostos de difícil degradação como gorduras e outros materiais) e auxilia no controle do lodo originado no processo de decantação (separação dos resíduos líquidos e sólidos), fatores que igualmente contribuem para minimizar o odor no local.

No entanto, mesmo que associados às estações de tratamento, os odores ruins, na maioria das vezes, são causados por outros fatores, como a ausência de saneamento básico nas regiões, esgotos a céu aberto e ligações irregulares que misturam rede cloacal e pluvial. Nesse sentido, a Metrosul já identificou o lançamento indevido de efluentes em arroio próximo à estação, que tem como destino final o Rio Gravataí, e está fazendo um mapeamento para rastrear ligações mistas e conexões clandestinas.