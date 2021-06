Igrejinha pode contratar professores para aulas remotas

O município de Igrejinha poderá contar, em breve, com uma nova forma de atendimento aos alunos, através do projeto Polo de Atendimento Educacional Remoto". Prevendo a contratação temporária de até 16 professores dos anos iniciais, com 20 (vinte) horas semanais, por meio de processo seletivo simplificado, o projeto tem como objetivo o atendimento de estudantes cujas famílias optaram em ter aulas de forma 100% remota.

Os professores contratados para este projeto atenderão esses alunos, reforçando o processo de ensino e de aprendizado e auxiliando para evitar a sobrecarga de trabalho dos professores que atendem os alunos de forma presencial na escola. Segundo a secretária de Educação de Igrejinha, Cristiane Martin, em um momento de incertezas decorrentes da pandemia é fundamental que a aprendizagem dos alunos continue. "É pensando no aprendizado dos nossos alunos que desejamos aplicar esse projeto na cidade, contratando professores que serão os responsáveis pelo processo de aprendizagem dos alunos que estão estudando de forma 100% remota", completa a secretária.