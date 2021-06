Procon de Sapiranga alerta para golpe através do Pix

transferência por Pix O Procon de Sapiranga chama atenção para ocorrências de golpes através de. De acordo com o Procon, o golpe envolve receber uma mensagem no Whatsapp de uma pessoa, alegando ter enviado um Pix por engano.

O golpista então solicita um reembolso do valor da transação (sendo que ela não foi efetuada) e sequestra os dados da conta. "São diversos atendimentos nessa área. Estamos ligando para os bancos e os mesmos informam que o golpe tem sido recorrente. Inclusive, existem pessoas que não tem o Pix cadastrado, no entanto recebem a mensagem e fazem a transferência de maneira normal", alerta a coordenadora do Procon, Lúcia Santos.

O órgão de defesa do consumidor orienta a população fazer contato e verificar a identidade dessas mensagens, para saber com quem a pessoa está conversando. O Programa de Defesa do Consumidor sapiranguense atende pelo telefone (51) 3599-9549 ou na sala que fica na avenida João Corrêa, 808, no Centro.