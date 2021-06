Hospital de São Leopoldo eleva gastos com remédios

Desde janeiro, o Hospital Centenário, em São Leopoldo, já investiu em medicamentos que compõem o kit intubação mais de R$ 3,1 milhões. Neste período foram adquiridas 113,8 mil doses de anestésicos, sedativos e bloqueadores para atender a demanda da instituição, especialmente a Área Covid. O Hospital Centenário, instituição 100% SUS, recebe pacientes de São Leopoldo e outros municípios.

Os valores representam a oscilação de preços no mercado, a dificuldade de produção e distribuição enfrentadas pelas instituições de saúde. Um exemplo é o custo do Midazolan, remédio sedativo. Em março de 2020, uma ampola custava R$ 3,06 enquanto em março deste ano o mesmo medicamento era vendido a R$ 19,30, chegando a R$ 24,00 em junho, um aumento superior a 600%. Ao longo de todo o ano de 2020, os investimentos com os mesmos medicamentos chegaram a R$ 953.123,380 para a aquisição de 75.704 mil doses.

De acordo com a presidente da Fundação Hospital Centenário, Lilian Silva, os gastos com os medicamentos refletem, além da disputa de mercado com a elevação de preços, o aumento relevante nos casos de Covid-19 neste período. "O Centenário não está medindo esforços para manter a qualidade no tratamento dos pacientes que necessitam deste conforto mesmo que isso onere a instituição. Nos últimos meses a instituição foi contemplada uma única vez com lotes dos medicamentos que compõem o kit intubação enviados pelo governo do Estado", afirma a presidente.