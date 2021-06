Lajeado discute remanejo de fios instalados em postes

O excesso de fiação em postes de energia elétrica da cidade de Lajeado foi pauta de uma conversa, entre Prefeitura de Lajeado, Certel Energia e RGE, distribuidoras de energia elétrica atuantes no município. Os órgãos estudam maneiras para diminuir a poluição visual dos postes, bem como regularizar a fiação que é compartilhada entre serviços de energia elétrica e de telecomunicações.

As distribuidoras de energia recebem a concessão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para a utilização dos postes e podem ceder espaço para as empresas de telecomunicação, que apresentarem projetos, utilizarem os postes de energia. Durante o encontro, o grupo discutiu formas de melhorar a organização dos fios nas estruturas, que são compartilhadas com diversas empresas, como de internet e televisão a cabo, o que tem acarretado em uma quantidade excessiva de fios e cabos.

"A quantidade de fios e cabos presentes nos postes tem chamado a nossa atenção. Queremos verificar se há cabos em desuso ou empresas irregulares que estão aproveitando a estrutura. Em conjunto com as distribuidoras, queremos regularizar essa situação, rua por rua, para que este compartilhamento seja eficiente e também deixe nossa cidade mais bonita de se ver" disse o prefeito, Marcelo Caumo.

O próximo passo será a convocação das empresas regularizadas com a RGE e Certel para uma reunião com o Ministério Público e, mais tarde, será realizada uma audiência pública com todas as empresas que ocupam os postes da rede elétrica para seus serviços. Posteriormente, a ideia é estipular um prazo para que as empresas possam identificar e regularizar a sua fiação. Caso não seja regularizada a situação, será iniciado o processo de retirada dos fios, tanto ativos como os inativos.