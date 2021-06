Nova Petrópolis e Corsan alinham medidas sobre o abastecimento

A prefeitura de Nova Petrópolis recebeu da Corsan a confirmação de cinco ações que irão qualificar e ampliar o sistema de abastecimento de água da cidade. O pacote de ações tem conclusão prevista entre outubro e dezembro deste ano.

Entre as ações confirmadas pela Corsan está a ampliação da capacidade da estação de tratamento de água (ETA), que passará a tratar 80 litros por segundo, ao invés dos atuais 50 litros por segundo. A previsão da Corsan é concluir a ampliação até outubro. Também está prevista, para o mesmo mês, a ampliação da capacidade de reservação no bairro Pousada da Neve, com a instalação de mais um reservatório de 50 metros cúbicos junto ao recalque situado na rua Vereador Ido Inacio Michaelsen. A base do reservatório encontra-se em construção.

Investimento semelhante acontecerá na Vila Germânia, onde a capacidade de reservação será ampliada através da instalação de mais um reservatório de 100 metros cúbicos na Av. Germânia. Para este projeto, a previsão de entrega é dezembro de 2021. Até dezembro também deverá estar efetuado o desassoreamento da barragem Santa Isabel, projeto para o qual estão sendo buscadas as licenças ambientais necessárias.

O quinto investimento da Corsan, já em andamento, é a interligação do poço intermediário localizado na rua São Jose do Caí, que irá representar um incremento de 30% na capacidade de produção de água na cidade de Nova Petrópolis. O poço deverá estar ligado à rede de água até o fim do ano.

O prefeito Jorge Darlei Wolf salienta que os investimentos já estavam sendo alinhados nos meses anteriores. "Como voltamos a ter problemas com a água, até mesmo em um feriadão, buscamos este contato com a direção da Corsan para reforçar as nossas demandas. E o retorno que tivemos nos deixa bastante otimistas, uma vez que estão sendo encaminhadas diversos tipos de melhorias", afirmou o prefeito.