Bento Gonçalves terá centro para venda de produtos

Os moradores da comunidade da Linha 40 da Graciema, em Bento Gonçakves, vão ganhar um motivo a mais para terem orgulho do local onde moram. A estrada que dá acesso à Santa Tereza, Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos e Garibaldi vai ganhar um centro para a comercialização de produtos turísticos, com previsão de inauguração até o final deste ano.

No espaço haverá pelo menos três pipas reutilizadas, que totalizam 88,8 metros quadrados, onde serão disponibilizados os produtos coloniais e vinho. Devido à característica das construções, o espaço onde o centro ficará está sendo chamado de Praça das Pipas.

O secretário de Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto, destaca sobre a importância da obra para a comunidade. "O centro é uma praça pública em formato de pipa que resgata e reforça bastante a questão daquela região. O objetivo, após pronto, é criar um ponto de referência com o intuito de turisticamente nós iniciarmos o processo de expansão turística, e, ao mesmo tempo, permitir que as famílias que possuem agroindústrias de vinho colonial e outros produtos, possam ter um local de comercialização dos produtos", explica. Ainda segundo Parisotto, a ideia não é apenas fomentar o turismo, mas qualificar ainda mais os espaços e rotas, e ao mesmo tempo o desenvolvimento daquela região, como uma forma de expansão do próprio Vale dos Vinhedos, pensando também na conexão com Santa Tereza, que é outro destino turístico importante.