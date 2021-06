Retirada de ferro em arroio de Santa Maria traz preocupação

A equipe da Guarda Municipal de Santa Maria tem realizado rondas periódicas para combater a retirada irregular de ferro da encosta do Arroio Cadena. Nesta semana uma guarnição foi até a rua Borges do Canto, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, após ser acionada pelo Centro Integrado de Operação de Segurança Pública (Ciosp). Na ocasião, pessoas suspeitas que estariam trabalhando para coletar o material foram orientadas a deixar o local imediatamente.

De acordo com informações do superintendente da Guarda Municipal, Santo Cordeiro, a extração de ferro do Arroio Cadena pode ser enquadrada como crime ambiental, pois altera a estrutura do solo ao redor. Ainda segundo ele, em geral, resíduos de ferro se acumularam na área ao longo dos anos, principalmente em função de atividades ferroviárias.

"O ferro se transformou em uma espécie de borra, que fica nas margens do arroio. As sucatas e os locais de reciclagem compram esse material. Estão extraindo das margens do barranco, abrindo buracos para retirar o material. Quando mexe na estrutura do terreno, configura-se uma situação de crime ambiental", explica Cordeiro.